2. Basketball Liga Pro A: Vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den Tabellenzweiten zeichnet sich personell leichte Entspannung ab Münster soll den Guardians ein Beispiel sein – Für Koblenz geht es Schlag auf Schlag Lutz Klattenberg 04.11.2024, 15:29 Uhr

i Nach der Niederlage in Bremerhaven geht es für die Koblenzer Basketballer um Michael Bradley (in Weiß) in der 2. Bundesliga Pro A schon am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Münster weiter. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Erst kurz nach Mitternacht am Montagmorgen ist der Tross der EPG Guardians Koblenz vom Auswärtsspiel in Bremerhaven zurückgekommen. Viel Zeit zur Regenration bleibt aber nicht. Schon am Mittwochabend (19.30 Uhr) geht es für die Rhein-Mosel-Städter in der 2. Basketball Bundesliga Pro A weiter mit dem Heimspiel in der CGM Arena gegen die Uni Baskets Münster.

Es waren schon wirklich besondere Umstände, die die Guardians und Trainer Marco van den Berg an der Nordsee zu bewerkstelligen hatten. Durch diverse Verletzungen in den vergangenen Tagen und Wochen war der Kader so weit dezimiert, dass auf der Bank noch vier Akteure saßen, die allesamt noch keinen Einsatz in der zweithöchsten Spielklasse hatten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen