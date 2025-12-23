Müde Koblenzer verpassen Sprung in die Play-off-Plätze

Auf einem Play-off-Platz Weihnachten zu feiern, wäre natürlih etwas Feines gewesen für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Bundesliga Pro A: Aber da hatte das Schlusslicht Paderborn etwas dagegen.
Die EPG Baskets Koblenz haben den Sprung in die Play-off-Plätze der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vorerst verpasst. Bei Tabellenschlusslicht Paderborn Baskets riss die vier Siege währende Serie der Rhein-Mosel-Städter. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn unterlag den Ostwestfalen vor 1999 Zuschauern in der Maspernhalle mit 88:94 (45:45).