BBC schlägt Horchheim II Montabaurs starke Defensive macht den Unterschied

i Max Weigel (Mitte) und die Basketballer des BBC Montabaur drehten das Heimspiel gegen den BBC Horchheim II. Andreas Hergenhahn

Der Anfang ist gemacht. Startete der BBC Montabaur in die vergangen beiden Spielzeiten mit je zwei Niederlagen, ist der Knoten jetzt schon früher geplatzt.

Das zweite Spiel hat den ersten Saisonsieg gebracht: In einem spannungsgeladenen Duell setzte sich Basketball-Landesligist BBC Montabaur mit 64:58 (33:32) gegen den BBC Horchheim durch. Was holprig begann, entwickelte sich zu einem echten Nervenkrimi, den das Team von Trainer Daniel Korte dank einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit für sich entscheiden konnte.







