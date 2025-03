Montabaur wird von Lützel III abserviert

Wenn der Gegner dreistellig trifft, tut das weh. Das haben die Basketballer des BBC Montabaur an diesem Spieltag erfahren. Der Trainer nahm sein ersatzgeschwächtes Team nur bedingt in Schutz.

Koblenz. Das war eine herbe Auswärtsschlappe für die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur: Bei der SG Lützel-Post Koblenz III musste der Aufsteiger aus der Kreisstadt am Ende eine unnötig hohe 65:100 (35:53)-Niederlage quittieren. Durch kurzfristige Ausfälle stand den Westerwäldern nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Dies wussten die Koblenzer von Anfang an auszunutzen und erspielten sich im ersten Viertel bereits eine kleine 26:16-Führung.

Korb ist wie zugenagelt

Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Während die Koblenz Dritte aus allen Positionen und Lagen weiterhin hochprozentig traf, war für die Schützen des BBC Montabaur der Korb wie zugenagelt. Auch in der Verteidigung öffneten sich teils große Lücken bei den Westerwäldern. Beim 53:35 zur Halbzeit war schon eine Vorentscheidung getroffen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wollte der BBC das Ruder noch einmal rumreißen. Allerdings hatten die Westerwälder an diesem Tag keine Chance, um einen Lauf zu starten und noch einmal heranzukommen. Abgeklärt spielte die SG Lützel-Post Koblenz III das Spiel weiter und baute den Vorsprung minimal aus. Zum Ende des dritten Viertel stand es 72:51.

„Auch wenn wir heute ersatzgeschwächt angetreten sind, darfst du so nicht auftreten.“

Daniel Korte, Trainer BBC Montabaur

Im letzten Abschnitt war auch der letzte Bann gebrochen – der BBC Montabaur hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende stand die verdiente, allerdings aus Gästesicht zu hohe Niederlage von 100:65 auf der Anzeigentafel. „Auch wenn wir heute ersatzgeschwächt angetreten sind, darfst du so nicht auftreten. Da wurde ich nach dem Spiel auch mal deutlich in der Kabine“, meinte der sichtlich frustrierte Montabaurer Trainer Daniel Korte. Es gelte, die Partie abzuhaken und sich auf die letzten beiden Saisonspiele zu konzentrieren. Am kommenden Samstag empfängt der BBC Montabaur zum letzten Heimspiel der Saison die MJC Trier II.

BBC Montabaur: Bender (13), Chojnowski (15), Fuß (26), Hempel (4), Höhn (4), Krummeich, Radke (3), Valentic.