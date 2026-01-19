BBC erkämpft Sieg in Horchheim Montabaur reißt Spiel in heißer Phase wieder an sich Marco Rosbach 19.01.2026, 14:35 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Brocreative

Der BBC Montabaur bleibt in der Landesliga auch nach dem Jahreswechsel auf Kurs. Allerdings musste sich der Tabellenführer bei der drittplatzierten Horchheimer Reserve gewaltig strecken, um das Spiel am Ende wieder an sich zu reißen.

Mit einem hart erkämpften und ungemein wichtigen 74:83 (32:38)-Auswärtssieg beim BBC Horchheim II sind die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur ins neue Jahr gestartet. Zum Auftakt ging es für die Kreisstädter als Tabellenführer zum Tabellendritten.







