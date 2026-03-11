Drittes Viertel des BBC stark Montabaur erledigt Pflichtaufgabe in Linz mit 112:80 Marco Rosbach 11.03.2026, 07:59 Uhr

i BBC-Trainer Daniel Korte wusste, dass der Beginn nicht optimal war. Im Laufe Spiels wurde Montabaur aber seiner Favoritenrolle gerecht. Andreas Hergenhahn

Die Rollen waren klar verteilt im Spiel des Tabellenführers beim Schlusslicht, doch dann offenbarte Favorit BBC Montabaur in Linz Nachlässigkeiten. Später machten aber erst individuelle Klasse und dann mannschaftliche Geschlossenheit den Unterschied.

Die Basketballer des BBC Montabaur haben in der Landesliga Rheinland den nächsten Erfolg einfahren und so ihre Tabellenführung verteidigt. Zwar war der Start der Westerwälder eher holprig, am Ende stand beim Gastspiel bei Schlusslicht BBC Linz dank eines starken dritten Viertels aber ein 112:80 (55:42)-Auswärtserfolg zu Buche.







