Zuletzt hatten sie eine herbe Schlappe bei der SG Lützel-Post Koblenz III quitttieren müssen, doch davon zeigte sich Basketball-Landesligisten BBC Montabaur gut erholt. In einem ausgeglichenen Heimspiel gelang der erhoffte Sieg gegen Trier II.

Mit einem knappen 73:67 (40:31)-Sieg gegen die MJC Trier II haben sich die Basketballer des BBC Montabaur von ihren Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison wollte es der Westerwälder Landesligist besser machen als in Hinrunde. In Trier hatte der BBC zur Pause noch vorn gelegen, wurde am Ende aber knapp geschlagen.

BBC findet Mittel gegen Triers Presse

Die Motivation war groß, was die Schusterstädter mit einem 13:0-Lauf zu Beginn eindrucksvoll untermauerten. Dann kam Trier aber auf, sodass der BBC nach dem ersten Viertel nur noch knapp mit 18:11 in Führung lag. Im zweiten Viertel änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Beide Mannschaften verteidigten hart und spielten sich immer wieder einfache Punkte heraus, wodurch der Abstand bis zum Halbzeitstand von 40:31 stabil blieb.

In die zweite Halbzeit starteten die Gäste aus Trier mit viel Energie. Immer wieder suchten sie den Weg zum Korb, während Montabaur sein Glück vornehmlich jenseits der Drei-Punkte-Linie suchte. Über das ganze Spiel versuchten es die Gäste, den BBC „mit einer Halbfeld-Zonen-Presse unter Druck zu setzen“, wie Montabaurs Maximilian Weigel berichtete. Damit sei Trier auch im Hinspiel schon erfolgreich gewesen. Allerdings habe sich sein Team diesmal besser auf die Verteidigung eingestellt.

„Trier hat uns heute alles abverlangt und bis zum Schluss gekämpft. Umso glücklicher bin ich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten.“

Daniel Korte, Trainer BBC Montabaur

Mit 59:53 führten die Westerwälder zum Ende des dritten Viertels, erlebten dann aber eine Trierer Aufholjagd bis zum 61:61-Ausgleich. Durch zwei erfolgreiche Dreier direkt hintereinander sorgte Montabaur für die Vorentscheidung. Die Gäste konnten nur noch Ergebniskosmetik betreiben beim insgesamt verdienten 73:67-Sieg des BBC. „Trier hat uns heute alles abverlangt und bis zum Schluss gekämpft. Umso glücklicher bin ich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten“, sagte BBC-Trainer Daniel Korte. Als Aufsteiger stehe man in der Tabelle gut da, dennoch solle im letzten Saisonspiel am Samstag bei den Sportfreunden Neustadt/Wied alles dafür getan werden, um einen weiteren Sieg nachzulegen.

BBC Montabaur: Bender (19), Chojnowski (3), Fuß (12), Hempel (3), Höhn, Justi, Kehren (11), Krummeich (5), Radke (2), Selami, Valentic, Weigel (18).