Mit Sieg gegen Nürnberg soll Baskets-Serie beginnen

Die EPG Baskets Koblenz hoffen auf einen Heimsieg gegen Nürnberg. Neuzugang McCall soll das Team verstärken. Spannung garantiert: Tabellensituation und Spielstrategie treffen aufeinander.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A versuchen die EPG Baskets Koblenz ihre Heimbilanz auf dem Oberwerth aufzubessern. Am Sonntag (17 Uhr) werden die Nürnberg Falcons zum elften Spieltag in der EPG Arena erwartet, der zweite Sieg vor eigenem Publikum dabei angestrebt.