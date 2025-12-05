Heimspiel auf dem Oberwerth Mit Sieg gegen Nürnberg soll Baskets-Serie beginnen Lutz Klattenberg 05.12.2025, 10:59 Uhr

i Die Koblenzer Basketballer um Garret Hicks (in Weiß) empfangen am Sonntag in der EPG Arena die Nürnberg Falcons und hoffen dabei auf den Beginn einer goldenen Dezember-Serie. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz hoffen auf einen Heimsieg gegen Nürnberg. Neuzugang McCall soll das Team verstärken. Spannung garantiert: Tabellensituation und Spielstrategie treffen aufeinander.

Nach der Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A versuchen die EPG Baskets Koblenz ihre Heimbilanz auf dem Oberwerth aufzubessern. Am Sonntag (17 Uhr) werden die Nürnberg Falcons zum elften Spieltag in der EPG Arena erwartet, der zweite Sieg vor eigenem Publikum dabei angestrebt.







