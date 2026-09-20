Erster Saisonsieg für die BBC Horchheim-Basketballer in der 2. Regionalliga Nord: Mit einem klaren 89:64 über Dürkheim/Speyer II glänzt besonders Henning Schaake mit 23 Punkten.

Erster Saisonsieg im ersten Heimspiel in der 2. Regionalliga Nord für die Basketballer des BBC Horchheim: Nach der Auftaktniederlage beim TV Langen gelang gegen die SG Dürkheim/BIS Speyer II ein klarer 89:64 (45:35)-Erfolg. „

Rundum gelungen“, befand BBC Co-Trainer Mark Gottschalk den ersten Heimauftritt in der gut besuchten Halle an der Erbenstraße.