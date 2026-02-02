Bevor es in eine fast sechswöchige Pause geht, hätte dem VfL Bad Kreuznach ein Erfolgserlebnis gutgetan. Doch beim ASC Theresianum Mainz III gab es eine unglückliche Niederlage.
Den Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach fehlten erneut nur wenige Punkte. Beim ASC Theresianum Mainz III mussten sie sich knapp mit 50:54 (26:33) geschlagen geben. Eine Niederlage, die wehtut. „Es ist so schade, denn wir waren echt nahe dran“, sagte VfL-Teamsprecherin Rebecca Lunkenheimer und ergänzte: „Wenn wir ein paar Minuten mehr gehabt hätten, hätte es reichen können.