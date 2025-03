Wieder einmal war ein Gegner nicht in der Lage, dem TuS Treis-Karden in der Basketball-Landesliga Paroli zu bieten. Dieses Mal gewann der Meister und Oberliga-Aufsteiger klar beim Trimmelter SV, es war der 17. Sieg im 17. Spiel.

45 Punkte waren es dieses Mal, die beim 112:67 (60:37) zwischen dem Trimmelter SV und dem TuS Treis-Karden in der Basketball-Landesliga lagen. Wenn man es gut mit den Gastgebern aus Trier meint, könnte man sagen: Immerhin, im Hinspiel waren es noch 82. Dennoch zeigte die Partie einmal mehr, dass der TuS zu gut für die Liga ist und bald wieder in der Oberliga seinesgleichen sucht. Ein Spiel steht noch aus, am Samstag um 19 Uhr soll gegen die BSG Rübenach/Urbar der Titel noch einmal gebührend gefeiert werden.

Der Auftritt bei den Trimmeltern war einer mit einer sehr kleinen Rotation, wie TuS-Trainer Emir Colan sagte: „Eigentlich wollte ich Felix Dauns auch noch bisschen schonen, weil er zwei, drei Wochen mit einer Erkältung draußen war, aber das ging dann doch nicht.“ 17 Minuten musste Dauns ran. Generell sagte Colan: „Es war alles okay, ich will nicht meckern.“

Treis-Karden: Bleser (25), Dauns (6), Henrichs (15), Hotic (10), Jungblut (14), Novak (35), Ruckschatt (7).