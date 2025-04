Für die Basketballerinnen des BBC Linz steht nach dem souveränen Gewinn der Oberliga-Meisterschaft an diesem Wochenende das letzte sportliche Highlight der Saison an. Beim Final-Four-Turnier im rheinland-pfälzischen Pokalwettbewerb in Mainz, für das sich neben dem BBC drei Regionalligisten qualifiziert haben, streben die Linzerinnen wie im Vorjahr den Einzug ins Finale an, das am Sonntag um 13 Uhr stattfindet.

Gut vorbereitet auf den Halbfinalgegner aus Mainz

Kurzfristig ist aus dem Final Four ein Final Three geworden, denn Regionalligist DJK Nieder-Olm, der im Halbfinale auf Titelverteidiger MJC Trier getroffen wäre, hat seine Teilnahme abgesagt. So steigt am Samstag um 10.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Theresianum nur ein Halbfinalspiel, in dem der BBC auf Gastgeber ASC Theresianum II trifft. Von der Linzer Stammbesetzung fehlt nur Melina Brandt, dafür kehren Viktoria Szalay und Lotta Walkembach zurück.

„Wir wollen wieder das Endspiel erreichen“, sagt Trainer Thomas Modrack, der sich intensiv mit dem Halbfinalgegner beschäftigt hat. „Ich habe einen ziemlich großen Zettel“, verkündet Modrack das Ergebnis seiner Vorarbeit, „die Stärke der Mainzer hängt wohl davon ab, ob die Mannschaft Verstärkung aus der Ersten bekommt.“ Doch damit ist wohl nicht zu rechnen, denn am selben Tag (20.15 Uhr) bestreitet die Zweitligamannschaft des ASC das erste Play-Down-Spiel gegen den Abstieg aus der Regionalliga gegen die Rhein-Main Baskets.

„Ich würde gern versuchen, einen vernünftigen Übergang herzustellen. Für mich darf es gerne schwierig sein.“

Thomas Modrack, Trainer BBC Linz

Das Pokalturnier stellt für die Linzerinnen den Endpunkt einer „vierjährigen Ära“ dar, wie es BBC-Trainer Thomas Modrack formuliert, denn die Meistermannschaft fällt auseinander und wird auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichten. Wie es mit dem Frauen-Basketball in Linz weitergeht, ist derzeit noch offen. Fraglich ist, ob Modrack eine oberligataugliche Mannschaft zusammenbekommt. In vier Wochen sollte eine Entscheidung gefallen sein. Modrack ist gedämpft optimistisch: „Ich würde gern versuchen, einen vernünftigen Übergang herzustellen. Für mich darf es gerne schwierig sein.“