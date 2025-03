Souveräner kann man nicht durch eine Saison marschieren. Sämtliche Spiele haben die Linzer Basketballerinnen für sich entschieden, die Meisterschaft haben sie längst in der Tasche. Jetzt gilt es, auch die letzte Aufgabe zu meistern.

Wer Meister ist, dem kann selbst eine lange Busfahrt nichts anhaben: Die Basketballerinnen des BBC Linz haben auch ihr 17. Spiel in der Oberliga souverän für sich entschieden. Bei den Saarlouis/Dillingen Diamonds II setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Modrack mit 76:42 (44:19) durch und freut sich jetzt auf das letzte Saisonspiel vor heimischer Kulisse, zu dem der überragende Tabellenführer am Samstag den TuS Herrensohr empfängt (18 Uhr, Miesgesweghalle der Realschule Plus).

Im Saarland führten die Linzerinnen bereits nach dem ersten Viertel mit 16:9 und legten mit einem 16:0-Lauf auf 28:10 früh den Grundstein für den Erfolg. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Saarlouis um den Anschluss und schnappte sich das dritte Viertel (14:8), was die Gäste aber nicht aus der Ruhe brachte. Linz steigerte sich wieder – auch, weil Absprachen und Korrekturen für das eingespielte Team kein Problem sind.

BBC Linz: Böhm (12), Brandt (5), Esser (25), Keller (16), Marx (16), Neitzert (2).