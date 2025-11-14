Luchse setzen auf 17-jährigen Rückkehrer

Nur ein Sieg aus sieben Spielen, dazu eine angespannte Personalsituation: Die Saison verläuft äußerst holprig für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Doch ihren Kampfgeist verlieren die Luchse nicht.
Die Heimspiel-Serie geht in die nächste Runde. Nachdem der VfL Bad Kreuznach vor Wochenfrist keine Halle zur Verfügung gehabt hatte und die Punkte dem BBV Saarbrücken kampflos überlassen musste, steht er vor der nächsten großen Herausforderung. Zu Gast am Samstag um 20 Uhr in der MaLuKi-Halle ist im BBC Horchheim eines der Topteams der Basketball-Oberliga.