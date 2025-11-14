BBC Horchheim zu Gast Luchse setzen auf 17-jährigen Rückkehrer 14.11.2025, 09:50 Uhr

i Samir Spindler (am Ball) ist nicht nur auf dem Spielfeld gefordert. In Abwesenheit von Spielertrainer Joel Opoku-Tham leitet er das Training beim VfL Bad Kreuznach. Klaus Castor

Nur ein Sieg aus sieben Spielen, dazu eine angespannte Personalsituation: Die Saison verläuft äußerst holprig für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Doch ihren Kampfgeist verlieren die Luchse nicht.

Die Heimspiel-Serie geht in die nächste Runde. Nachdem der VfL Bad Kreuznach vor Wochenfrist keine Halle zur Verfügung gehabt hatte und die Punkte dem BBV Saarbrücken kampflos überlassen musste, steht er vor der nächsten großen Herausforderung. Zu Gast am Samstag um 20 Uhr in der MaLuKi-Halle ist im BBC Horchheim eines der Topteams der Basketball-Oberliga.







