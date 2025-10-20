Kellerduell ist umkämpft Luchse punkten hochprozentig und dürfen erstmals jubeln 20.10.2025, 19:37 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Durststrecke war lang, die Personalsorgen sind nach wie vor groß. Dass den Basketballern des VfL Bad Kreuznach nun der erste Saisonsieg gelungen ist, gibt dem Team Rückenwind und Zuversicht.

Der Knoten ist geplatzt: Im fünften Anlauf haben die Basketballer des VfL Bad Kreuznach ihr erstes Erfolgserlebnis in der Oberliga verbucht. Nach dem 91:85-Sieg waren die Freude und die Erleichterung groß bei den Luchsen. Doch das Kellerduell bei Eintracht Lambsheim war umkämpft, was sich schon am 41:41-Halbzeitstand ablesen lässt.







