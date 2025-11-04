Luchse packen ihr Kämpferherz aus, gehen aber leer aus

Die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg erfüllte sich nicht für die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Allerdings waren die Voraussetzungen auch nicht die besten.
Sie rackerten, gaben alles, kämpften bis zum Schluss – doch am Ende gingen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach wieder einmal leer aus. Das 83:93 (30:42) gegen den TuS Treis-Karden war bereits die fünfte Niederlage im sechsten Oberligaspiel für die Luchse, während der starke Aufsteiger seinen vierten Sieg in Serie feiern konnte.