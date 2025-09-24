Niederlage zum Auftakt Luchse mit drei Amerikanern und neuem Spielertrainer 24.09.2025, 11:33 Uhr

Im Oberliga-Kader des VfL Bad Kreuznach gab es einige Veränderungen. Trotz einer Auftaktniederlage möchten die Luchse mit ihrem neuen Spielertrainer Joel Opoku-Tham oben mitmischen.

Mit einigen Veränderungen gehen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach ihre zweite Oberliga-Saison an. Die Nachfolge des langjährigen Trainers Kenan Jasarevic hat Joel Opoku-Tham übernommen. Im Frühjahr war der Ghanaer zunächst als Mentaltrainer bei den Luchsen eingestiegen und wurde auch auf dem Feld schnell zu einer unverzichtbaren Größe, nun hat er die Rolle des Spielertrainers übernommen und avancierte in der Auftaktpartie gegen MJC Trier ...







