Luchse legen rechtzeitig den Fokus auf die Defensive

Rechtzeitig die Kurve bekommen haben die Basketballer des VfL Bad Kreuznach. Eine konzentrierte Abwehrarbeit im letzten Viertel brachte sie beim BBC Horchheim auf die Siegerstraße. Mit 89:74 behielten sie bei einem der Kellerkinder der Oberliga die Oberhand, nachdem sie zur Pause noch mit 38:46 hinten gelegen hatten.

Wobei der Rückstand zur Halbzeit nicht der einzige war. Beim 19:20 am Ende des ersten Viertels hatten die Luchse ihren anfänglichen Vorsprung aufgebraucht, gerieten in den folgenden Minuten gar mit 15 Punkten ins Hintertreffen. Den dritten Abschnitt entschieden sie zwar mit 25:19 zu ihren Gunsten, lagen aber noch immer mit zwei Zählern zurück. Doch in den letzten zehn Minuten legten die VfLer den Schalter um und ihren Fokus auf die Defensive. Prompt stellte sich der Erfolg ein. Nur noch neun Punkte gestatteten sie dem Kontrahenten und verwerteten auf der anderen Seite ihre Chancen. Über 71:65 und 85:70 zogen sie davon.

Kapitän übernimmt das Coaching

„Ich bin stolz, dass die Jungs das geschafft haben“, lobte VfL-Trainer Kenan Jasarevic. Er war selbst nicht dabei gewesen, wurde an der Seitenlinie vom erkrankten Ben de Oliveira vertreten. Trotz des Ausfalls ihres Kapitäns waren die Bad Kreuznacher ordentlich besetzt, das Gros der Leistungsträger stand zur Verfügung, und alle trugen auch mit ihren Punkten zum Auswärtssieg bei. „Die Jungs haben sich ein bisschen schwergetan damit, was sie spielen wollen. Sie waren ein bisschen hektisch, haben nicht immer als Team zusammengespielt“, hatte Jasarevic erkannt. Vor allem in der Defense fehlte phasenweise die Struktur. Kaum änderten die Luchse im finalen Durchgang die Herangehensweise, stellte sich auch der Erfolg ein.

VfL Bad Kreuznach: Middlebrooks (23), Opoku-Tham (20/2 Dreier), S. Beck (18), Mehtlan (12/2), Klein (5), Shchepkin (5), Sllamniku (5), Cripe (1).