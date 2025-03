Nach ihrem Sieg kommen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach in der Mitte des Spielfelds zusammen. Doch sie feiern nicht ihren 95:79 (49:52)-Erfolg im letzten Saisonspiel, sondern ihren Trainer. Sie heben Kenan Jasarevic in die Höhe und lassen ihn hochleben. Zum letzten Mal hatte der langjährige Coach an der Seitenlinie in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule gestanden, und dass seine Spieler ihm einen Sieg als Abschiedsgeschenk gemacht hatten, freute ihn ungemein. Genau so hatte sich Jasarevic seinen Abschied gewünscht.

Natürlich gab es auch Geschenke, gute Wünsche und lang anhaltenden Applaus von der Tribüne. Basketball-Abteilungsleiter Sven Koller überreichte dem scheidenden Trainer, der nicht nur bei den Männern, sondern auch im Jugendbereich erfolgreich tätig gewesen war, eine Urkunde zur Erinnerung. „Mit viel Engagement und Basketball-Verständnis hat er Spieler gefördert und Teams geformt“, lobte Koller und schloss seine Rede mit den Worten: „Kenan, Du hast viel bewegt.“

„Ihr wart ein tolles Team. Ich war natürlich anstrengend als Trainer und streng. Dafür wollte ich mich entschuldigen.“ Kenan Jasarevic

Jasarevic fiel der Abschied sichtlich schwer. Schon als er zum letzten Mal die Halle betreten hatte, war das ein bewegender Moment für ihn gewesen, wie er verriet. Auch wenn er aus familiären und beruflichen Gründen kürzertritt, als Spieler bleibt er dem VfL erhalten. Mit der Ü35 kämpft er Anfang April bei der südwestdeutschen Meisterschaft um ein DM-Ticket, und wenn es zeitlich passt, könnte er auch weiterhin die zweite Mannschaft unterstützen.

Dass sich die erste Mannschaft unter seiner Regie zurück in die Oberliga gekämpft hat und dort in ihrer Premieren-Saison direkt überzeugte, erfüllt ihn mit Stolz. Das wurde deutlich, als der Coach das Mikro ergriff und seinen Spielern für alles dankte. „Ihr wart ein tolles Team. Ich war natürlich anstrengend als Trainer und streng. Dafür wollte ich mich entschuldigen“, sagte Jasarevic und hatte die Lacher auf seiner Seite.

One-man-Show von Opoku-Tham

Wie sehr ihm seine Mannen am Herzen liegen, wurde auch in der finalen Oberliga-Partie deutlich, denn er legte Wert darauf, dass alle zwölf Spieler zum Einsatz kamen. Was angesichts des Spielverlaufs gar nicht so einfach war, denn der TuS Herrensohr, der untere Tabellennachbar der Luchse, erwies sich als hartnäckiger Gegner. Ehe es sich die Gastgeber versahen, hatten sie drei Dreier eingeschenkt bekommen und lagen mit 2:9 zurück, was den Coach zu einer frühen Auszeit veranlasste. „Der Gegner kämpft, um nicht abzusteigen, und hat hochprozentig getroffen. Wir haben die Gäste defensiv ein bisschen unterschätzt“, sagte Jasarevic. Sein VfL fand nun besser in die Partie. Angeführt vom auffälligen Joel Opoku-Tham, der das erste Viertel phasenweise zu einer One-man-Show machte und am Ende trotz einer längeren Zeit auf der Bank auf exzellente 35 Punkte kam, übernahmen die Bad Kreuznacher die Führung. Doch gegen die Drei-Punkte-Würfe der Gäste – insgesamt versenkten sie 14 Dreier – war kein Kraut gewachsen, sodass der TuS nach zehn Minuten mit 28:22 führte.

Nachfolger steht noch nicht fest

Bis zur Pause hatten sich die Luchse auf drei Punkte herangepirscht und setzten ihre Aufholjagd nach dem Seitenwechsel fort, wobei sie die Defensive verstärkten. Augenscheinlich wurde das im dritten Viertel, in dem sie dem Gegner nur elf Punkte erlaubten. Und nachdem Stephan Beck auf 65:63 gestellt hatte, gaben die Gastgeber ihren Vorteil nicht mehr aus der Hand, drehten in den letzten zehn Minuten sogar noch einmal ordentlich auf und sorgten somit dafür, dass die letzte Partie für ihren Trainer nicht zum Zitterspiel geriet. Wer Jasarevic beerbt, steht noch nicht fest, doch Koller ist zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden.

VfL Bad Kreuznach: Opoku-Tham (35/4 Dreier), S. Beck (14), Middlebrooks (13/2), de Oliveira (10), Spindler (9/2), Shchepkin (9/1), Klein (2), Helmes-Stumpf (2), Sllamniku (1), Schiller, Kiziltoprak, Umicevic.