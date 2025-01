Basketball-Pokal Frauen Linzerinnen erreichen erneut kampflos die Finalrunde Stefan Kieffer 09.01.2025, 13:20 Uhr

i Symbolbild dpa

Wie im vergangenen Jahr haben die Basketballerinnen des BBC Linz ohne Spiel die Finalrunde im rheinland-pfälzischen Pokalwettbewerb erreicht.

Hatte im Vorjahr der vorgesehene Gegner, die SG Speyer/Schifferstadt, sein Team aus der Regionalliga Südwest und damit auch aus dem Pokal zurückgezogen, so ist es diesmal der Oberligarivale TV Bad Bergzabern, der das für diesen Samstag vorgesehene Zweitrundenspiel in der Linzer Sporthalle am Miesgesweg abgesagt hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen