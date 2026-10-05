Packendes Basketball-Duell: Limburg triumphiert in der Verlängerung 90:80 gegen Horchheim. Darnell Moran Jr. glänzt mit 40 Punkten, während Julian Türkyilmaz Pech am Freiwurf hat. Horchheim bleibt im Mittelfeld.
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In der Nordstaffel der 2. Regionalliga Südwest boten sich der gastgebende BBC Horchheim und die Baskets Limburg ein packendes Spiel, in dem die Gäste das glücklichere Ende für sich verbuchen konnten. Die Limburger gewannen an der gut besuchten Erbenstraße nach Verlängerung mit 90:80 (75:75, 32:35).