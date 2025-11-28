Lady-Luchse wollen sich vom Keller distanzieren

Die Rückkehr von Michelle Schmidt und eine engagierte Trainingswoche lassen die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach auf ein gutes Heimspiel hoffen. Die Männer treten die Reise ins Saarland an.
Die Saison läuft bislang durchwachsen für die beiden Basketballteams des VfL Bad Kreuznach. Sowohl die Männer als auch die Frauen haben erst einen Sieg verbucht. Das soll sich schnellstmöglich ändern.Erstmals seit 27. Oktober dürfen sich die VfL-Frauen am Samstag wieder auf ein Heimspiel freuen.