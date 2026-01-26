Die Kaiserslautern Thunderbolts streben nach Höherem. In acht Spielen gingen sie erst ein Mal leer aus. Doch der VfL Bad Kreuznach ließ sich vom Tabellenführer nicht einschüchtern.
Eine starke Leistung boten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Mit Punkten belohnt wurde ihr Auftritt zwar nicht, doch trotz der 50:68 (29:33)-Niederlage gegen die Kaiserslautern Thunderbolts verließen sie zufrieden das Spielfeld. Immerhin hatten sie es in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule mit keinem Geringeren als dem Landesliga-Spitzenreiter zu tun gehabt.