Zweites Viertel geht an VfL
Lady-Luchse machen den Spitzenreiter nervös
Um jeden Ball kämpfen Lena Lerch (weißes Trikot) und ihr VfL Bad Kreuznach. In der intensiven Partie haben die Kaiserslautern Thunderbolts schließlich das bessere Ende für sich.
Die Kaiserslautern Thunderbolts streben nach Höherem. In acht Spielen gingen sie erst ein Mal leer aus. Doch der VfL Bad Kreuznach ließ sich vom Tabellenführer nicht einschüchtern. 

Eine starke Leistung boten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach. Mit Punkten belohnt wurde ihr Auftritt zwar nicht, doch trotz der 50:68 (29:33)-Niederlage gegen die Kaiserslautern Thunderbolts verließen sie zufrieden das Spielfeld. Immerhin hatten sie es in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule mit keinem Geringeren als dem Landesliga-Spitzenreiter zu tun gehabt.

