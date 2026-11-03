Gute Ausgangslage für VfL Lady-Luchse bekommen nichts geschenkt Tina Paare 03.11.2026, 08:10 Uhr

i VfL-Trainer Goswin Stumm und seine Basketballerinnen dürfen sich über die Tabellenführung in der Landesliga freuen. Klaus Castor

Die nächste Pause steht für die Lady-Luchse an. In diese verabschiedeten sie sich mit einem Erfolgserlebnis, das sie in eine gute Ausgangslage bringt.

Ziel erreicht: Die Tabellenführung hatten die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach vor dem Landesliga-Spieltag ins Visier genommen. Und dank des 68:60 (37:33)-Erfolgs bei der DJK Nieder-Olm III konnten sie Vollzug melden. Damit haben sie sich eine gute Ausgangsposition geschaffen vor dem Jahresendspurt, der für den VfL nach einer vierwöchigen Pause am 28.







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