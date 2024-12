Rückrundenstart für VfL-Frauen Krankheitswelle hat den Spitzenreiter erfasst Tina Paare 06.12.2024, 00:00 Uhr

Die Lady-Luchse des VfL Bad Kreuznach müssen hoffen, dass sich das Lazarett bis zum Spielbeginn lichtet. Dagegen steht den VfL-Männern unerwartet ein freies Wochenende bevor.

Fünf Spiele, fünf Siege, Tabellenplatz eins: Die Landesligarunde hätte für die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach bisher kaum besser laufen können. Bevor die Hinrunde am 15. Dezember mit dem Spitzenspiel gegen den ASC Theresianum Mainz III beschlossen wird, steht am Samstag bereits die erste Partie der Rückrunde an.

