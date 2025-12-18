Kovacevic hat ein Sprechverbot mit den Schiris erhalten

Drei Siege in Folge – doch die EPG Baskets Koblenz müssen sich nun einem athletischen Team stellen. Warum Trainer Dohrn vor dem Duell mit Karlsruhe klare Kante zeigt und was auf dem Spiel steht.
Lesezeit 2 Minuten
80 Partien in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A stehen mittlerweile in den Büchern der EPG Baskets Koblenz. Seit dem 95:83-Auswärtssieg zuletzt in Leverkusen nun auch erstmals drei Siege in Folge in der zweithöchsten Spielklasse. Nun soll diese Serie ausgebaut und die Bilanz wieder in den positiven Bereich gebracht werden.