Baskets erwarten Lions Kovacevic hat ein Sprechverbot mit den Schiris erhalten Lutz Klattenberg 18.12.2025, 12:41 Uhr

i Der fliegebnde Koblenzer: Calvin Wishart (weißes Trikot) möchte sich auch am Samstag gegen die Lions aus Karlsruhe zum Korb tanken. Wolfgang Heil

Drei Siege in Folge – doch die EPG Baskets Koblenz müssen sich nun einem athletischen Team stellen. Warum Trainer Dohrn vor dem Duell mit Karlsruhe klare Kante zeigt und was auf dem Spiel steht.

80 Partien in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A stehen mittlerweile in den Büchern der EPG Baskets Koblenz. Seit dem 95:83-Auswärtssieg zuletzt in Leverkusen nun auch erstmals drei Siege in Folge in der zweithöchsten Spielklasse. Nun soll diese Serie ausgebaut und die Bilanz wieder in den positiven Bereich gebracht werden.







