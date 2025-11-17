Baskets verlieren 83:113 Koblenzer „verweigern den Zug zum Korb“ Kilian Jorde 17.11.2025, 07:55 Uhr

i Er war gegen die Artland Dragons in Topform, aber auch die 42 Punkte von Aleksander Kovacevic (am Ball) änderten nichts an der hohen Niederlage der Koblenzer Baskets. Wolfgang Heil

Das Selbstbewusstsein nach dem Sieg gegen Münster war bei den Koblenzer Basketballern schnell dahin. Gegen die Artland Dragons gelang den Koblenzern kaum etwas.

„Vergessen. So schnell wie möglich.“ Aleksander Kovacevic von den EPG Baskets Koblenz hatte nach der 83:113-Niederlage gegen die Artland Dragons am 9. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine klare Anweisung an sein Team. Obwohl der Serbe 42 Punkte bei einer sagenhaften Feldwurfquote von 70 Prozent beisteuerte, zeigte sich auf dem Oberwerth erneut deutlich, dass die Koblenzer gegen die Spitzenteams der 2.







