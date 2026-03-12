Baskets gewinnen 78:76 Koblenzer überraschen und drehen Partie in Crailsheim Lutz Klattenberg 12.03.2026, 12:44 Uhr

i Die richtige Ansprache hat Baskets-Trainer Stephan Dohrn (Mitte) gefunden: Die Koblenzer gewannen überraschend in Crailsheim. Jörg Niebergall

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A überraschten die EPG Baskets Koblenz mit einem knappen 78:76-Auswärtssieg gegen die Crailsheim Merlins. Trotz Rückschlägen gelang ein dramatischer Triumph über den Favoriten.

Damit ist den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ein echter Auswärtscoup gelungen. Vor 2361 Zuschauern in der Arena Hohenlohe brachte die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn den Crailsheim Merlins die erste Niederlage seit der Vorweihnachtszeit bei.







