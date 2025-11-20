Koblenzer spielen in Düsseldorf gegen Köln

Das Heimspiel gegen die Artland Dragons haben die Koblenzer Basketballer komplett in den Sand gesetzt. Das Auswärtsspiel nun in Düsseldorf gegen die Rhein-Stars Köln ist für die Baskets deshalb so wichtig, um sich schnell von hinten abzusetzen.
Bevor die 2. Basketball-Bundesliga Pro A in die Länderspielpause geht, sind die EPG Baskets Koblenz noch einmal auswärts gefordert. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn gastiert am Samstagabend (18 Uhr) bei den Rhein-Stars Köln, die für ihre vier kommenden Heimspiele nach Düsseldorf umziehen werden.