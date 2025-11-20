Baskets bei den Rhein-Stars Koblenzer spielen in Düsseldorf gegen Köln Lutz Klattenberg 20.11.2025, 16:53 Uhr

i Eine ganz schwache Leistung zeigten die Koblenzer Basketballer (am Ball mit Jonas Niedermanner) im Heimspiel gegen die Artland Dragons. Nun, beim Auswärtsspiel in Düsseldorf gegen die Rhein-Stars Köln, soll es wieder besser laufen. Wolfgang Heil

Das Heimspiel gegen die Artland Dragons haben die Koblenzer Basketballer komplett in den Sand gesetzt. Das Auswärtsspiel nun in Düsseldorf gegen die Rhein-Stars Köln ist für die Baskets deshalb so wichtig, um sich schnell von hinten abzusetzen.

Bevor die 2. Basketball-Bundesliga Pro A in die Länderspielpause geht, sind die EPG Baskets Koblenz noch einmal auswärts gefordert. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn gastiert am Samstagabend (18 Uhr) bei den Rhein-Stars Köln, die für ihre vier kommenden Heimspiele nach Düsseldorf umziehen werden.







