Baskets bezwingen Bochum 89:81 Koblenzer sind nach wichtigem Sieg erleichtert Klaus Reimann 14.11.2026, 14:26 Uhr

i Hart umkämpft war das Heimspiel der Koblenzer Basketballer (in Grün, am Ball Dragos-Andrej Diculescu, links Alexander Möller) gegen den VfL Bochum. Am Ende jubelten die Baskets über einen 89:81-Erfolg. Wolfgang Heil

In einem packenden Spiel der 2. Basketball-Bundesliga Pro A erkämpften die EPG Baskets Koblenz einen wichtigen 89:81-Sieg gegen den VfL Bochum. Nach vier Niederlagen und dem Einsatz angeschlagener Spieler war die Erleichterung groß.

Als Jonas Niedermanner, entkräftet, aber glücklich, acht Sekunden vor Spielende das Feld verließ, um Ferenc Gille Platz zu machen, stand Baskets-Trainer Stephan Dohrn schon bereit, um seinen Co-Kapitän in die Arme zu schließen. Ein Moment gemeinsamer Freude, aber auch ein Moment des Respekts und der Erleichterung.







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