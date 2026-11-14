In einem packenden Spiel der 2. Basketball-Bundesliga Pro A erkämpften die EPG Baskets Koblenz einen wichtigen 89:81-Sieg gegen den VfL Bochum. Nach vier Niederlagen und dem Einsatz angeschlagener Spieler war die Erleichterung groß.
Lesezeit 3 Minuten
Als Jonas Niedermanner, entkräftet, aber glücklich, acht Sekunden vor Spielende das Feld verließ, um Ferenc Gille Platz zu machen, stand Baskets-Trainer Stephan Dohrn schon bereit, um seinen Co-Kapitän in die Arme zu schließen. Ein Moment gemeinsamer Freude, aber auch ein Moment des Respekts und der Erleichterung.