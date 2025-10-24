Basket bei Eisbären Koblenzer müssen in Bremen alle Kräfte mobilisieren Lutz Klattenberg 24.10.2025, 10:21 Uhr

i Auch er muss an der Seitenlinie in Bremen alles geben: der Koblenzer Trainer Stephan Dohrn (vorn). Wolfgang Heil

Noch gibt es keine Verschnaufpause für die Koblenzer Basketballer, die nach ihrem Montagsspiel in Magdeburg nun in Bremen spielen. Danach wartet dann eine kleine Trainingspause auf die Spieler.

Nach dem erfolgreichen Gastspiel der EPG Baskets Koblenz in Magdeburg geht es nun erneut in den Norden. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn trifft am Samstagabend (18 Uhr) in der Bremer ÖVB-Arena auf die Eisbären Bremerhaven, die mit einer Bilanz von drei Siegen aus vier Spielen auf dem dritten Platz der 2.







Artikel teilen

Artikel teilen