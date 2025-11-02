Baskets verlieren zu Hause Koblenzer machen gegen Tübingen zu viele Fehler Klaus Reimann 02.11.2025, 21:33 Uhr

i Der Koblenzer Marko Bacak, am Boden liegend, gibt den Ball nicht aus den Händen - auch wenn es den Baskets nicht an Kampfgeist mangelte, gegen Tübingen machten sie bei der Heimniederlage zu viele Fehler. Wolfgang Heil

Es war wieder nichts mit einem Heimsieg für die Koblenzer Basketballer. Gegner Tübingen war immer einen Schritt schneller und siegte letztlich verdient mit 90:76.

Für die EPG Baskets Koblenz und ihre Fans dauert das Warten auf den ersten Heimsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A weiter an. Auch im dritten Anlauf ging das Team von Trainer Stephan Dohrn in eigener Halle leer aus. Waren die Niederlagen gegen Göttingen und Crailsheim noch erwartbar, so machte sich diesmal nach dem 76:90 (37:53) vor 932 Zuschauern in der EPG Arena gegen die Tigers Tübingen schon so etwas wie Ernüchterung breit.







