Baskets kassieren 67:115 Koblenzer liefern in Nürnberg desolate Vorstellung ab Lutz Klattenberg 01.02.2026, 11:31 Uhr

i Überwiegend hinterher liefen die Koblenzer Baskets (links mit Calvin Wishart, am Ball Nürnbergs Carter Dean Whitt) bei der 67:115-Niederlage bei den Nürnberg Falcons. IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr. IMAGO/Zink

Koblenz ringt um Form in der 2. Basketball-Bundesliga. Die Nürnberger Falcons besiegten die Baskets mit einem beeindruckenden 115:67. Besonders Tom Stoiber glänzte mit 30 Punkten und dominierte das Spiel.

Nur eine kurze Ergebniskrise oder schon ein echtes Formtief? Die EPG Baskets Koblenz durchlaufen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in diesen Tagen auf jeden Fall eine schwierige Phase. Der Heimniederlage gegen Spitzenreiter Phoenix Hagen mit 33 Punkten Differenz folgte bei den Nürnberg Falcons eine noch deutlichere Schlappe.







