Koblenz ringt um Form in der 2. Basketball-Bundesliga. Die Nürnberger Falcons besiegten die Baskets mit einem beeindruckenden 115:67. Besonders Tom Stoiber glänzte mit 30 Punkten und dominierte das Spiel.
Lesezeit 3 Minuten
Nur eine kurze Ergebniskrise oder schon ein echtes Formtief? Die EPG Baskets Koblenz durchlaufen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A in diesen Tagen auf jeden Fall eine schwierige Phase. Der Heimniederlage gegen Spitzenreiter Phoenix Hagen mit 33 Punkten Differenz folgte bei den Nürnberg Falcons eine noch deutlichere Schlappe.