Die Koblenzer Basketballer haben eine Chance vergeben, in der 2. Bundesliga Pro A noch näher an die Play-off-Ränge heranzurücken. Denn die Baskets verloren ihr Heimspiel gegen die RheinStars Köln.
Es sind noch neun Partien zu spielen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Die Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein, Entscheidendes passiert in den kommenden Wochen. Im Rennen um die Play-off-Plätze geht es eng zu, etliche Mannschaften können sich noch berechtigte Hoffnungen machen.