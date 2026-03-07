Baskets unterliegen Köln Koblenzer können starke Kölner nicht verteidigen Klaus Reimann 07.03.2026, 13:55 Uhr

i Umzingelt von Kölner Gegenspielern: Devante McCall (am Ball) und die EPG Baskets Koblenz verloren ihr Heimspiel gegen die RheinStars mit 96:113. Jörg Niebergall

Die Koblenzer Basketballer haben eine Chance vergeben, in der 2. Bundesliga Pro A noch näher an die Play-off-Ränge heranzurücken. Denn die Baskets verloren ihr Heimspiel gegen die RheinStars Köln.

Es sind noch neun Partien zu spielen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Die Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein, Entscheidendes passiert in den kommenden Wochen. Im Rennen um die Play-off-Plätze geht es eng zu, etliche Mannschaften können sich noch berechtigte Hoffnungen machen.







