Spannung in der 2. Basketball-Bundesliga: Die Börde Baskets Wolmirstedt bezwingen die EPG Baskets Koblenz knapp mit 69:66, trotz starker Aufholjagd der Gäste. Wolmirstedt bleibt trotz des Siegs hinter Koblenz.
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Viel hat den EPG Baskets Koblenz nicht gefehlt, um in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A den zweiten Auswärtssieg zu landen. Am Ende unterlagen die Rhein-Mosel-Städter aber den Börde Baskets Wolmirstedt vor 1434 Zuschauern in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle mit 66:69 (39:42).