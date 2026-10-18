66:69 bei BB Wolmirstedt Koblenzer kassieren Korb vier Sekunden vor Schluss Lutz Klattenberg 18.10.2026, 10:40 Uhr

i Neun Punkte gelangen dem Koblenzer Camaron Tongue (am Ball) im Spiel gegen Wolmirstedt, zum Sieg reichte dies den EPG Baskets aber nicht, Wolmirstedt gewann 69:66. Wolfgang Heil

Spannung in der 2. Basketball-Bundesliga: Die Börde Baskets Wolmirstedt bezwingen die EPG Baskets Koblenz knapp mit 69:66, trotz starker Aufholjagd der Gäste. Wolmirstedt bleibt trotz des Siegs hinter Koblenz.

Viel hat den EPG Baskets Koblenz nicht gefehlt, um in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A den zweiten Auswärtssieg zu landen. Am Ende unterlagen die Rhein-Mosel-Städter aber den Börde Baskets Wolmirstedt vor 1434 Zuschauern in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle mit 66:69 (39:42).







Artikel teilen

Artikel teilen