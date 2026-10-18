66:69 bei BB Wolmirstedt
Koblenzer kassieren Korb vier Sekunden vor Schluss
Neun Punkte gelangen dem Koblenzer Camaron Tongue (am Ball) im Spiel gegen Wolmirstedt, zum Sieg reichte dies den EPG Baskets ab
Neun Punkte gelangen dem Koblenzer Camaron Tongue (am Ball) im Spiel gegen Wolmirstedt, zum Sieg reichte dies den EPG Baskets aber nicht, Wolmirstedt gewann 69:66.
Wolfgang Heil

Spannung in der 2. Basketball-Bundesliga: Die Börde Baskets Wolmirstedt bezwingen die EPG Baskets Koblenz knapp mit 69:66, trotz starker Aufholjagd der Gäste. Wolmirstedt bleibt trotz des Siegs hinter Koblenz.

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Viel hat den EPG Baskets Koblenz nicht gefehlt, um in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A den zweiten Auswärtssieg zu landen. Am Ende unterlagen die Rhein-Mosel-Städter aber den Börde Baskets Wolmirstedt vor 1434 Zuschauern in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle mit 66:69 (39:42).
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