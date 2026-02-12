Baskets spielen in Kirchheim Koblenzer Kampf gegen Nachlässigkeiten Tim Hammer 12.02.2026, 13:30 Uhr

i Die Baskets müssen sich strecken, wenn sie noch ein Wort im Kampf um die Play-offs mitreden wollen. Neuzugang Julian Larry (am Ball) integrierte sich bereits gut in das Spiel und steuerte elf Punkte bei. Wolfgang Heil

Bei den EPG Baskets Koblenz ist einiges los: Garrett Hicks kehrt in die USA zurück, um sich dort auf seine Reha zu konzentrieren. Das Team von Trainer Stephan Dohrn muss zudem vor der Partie in Kirchheim die Pleite gegen Bochum verarbeiten.

Die EPG Baskets Koblenz haben vor dem Spiel am Samstagabend (19 Uhr) in bei Kirchheim Knights einiges aufzuarbeiten. Die ärgerliche, am Ende unnötige 88:89-Niederlage gegen Bochum muss schnell raus den Köpfen, um die vielversprechende Tabellenposition nicht zu gefährden.







