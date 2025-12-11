Baskets sind optimistisch Koblenzer hoffen in Leverkusen auf besondere Premiere Lutz Klattenberg 11.12.2025, 16:25 Uhr

i Devonte McCall (am Ball) feierte beim Sieg über Nürnberg einen starken Einstand bei den Koblenzer Baskets. Nun soll in Leverkusen der nächste Streich gelingen. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz durchbrechen erneut die 100-Punkte-Marke und zielen auf ihren dritten Sieg in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Angeführt von Topscorer Wishart rücken die Play-offs in greifbare Nähe.

Mit dem 101:97-Heimsieg gegen die Nürnberg Falcons haben die EPG Baskets Koblenz das zweite Mal im dritten Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vor eigenem Publikum die 100-Punkte-Marke durchbrochen. Beim Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena bei den Giants Leverkusen soll der nächste statistische Meilenstein folgen.







