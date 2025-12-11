Koblenzer hoffen in Leverkusen auf besondere Premiere

Die EPG Baskets Koblenz durchbrechen erneut die 100-Punkte-Marke und zielen auf ihren dritten Sieg in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Angeführt von Topscorer Wishart rücken die Play-offs in greifbare Nähe.
Mit dem 101:97-Heimsieg gegen die Nürnberg Falcons haben die EPG Baskets Koblenz das zweite Mal im dritten Jahr in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vor eigenem Publikum die 100-Punkte-Marke durchbrochen. Beim Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena bei den Giants Leverkusen soll der nächste statistische Meilenstein folgen.