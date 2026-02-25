Dohrn zieht Zwischenfazit Koblenzer haben charakterlich zusammengefunden Tim Hammer 25.02.2026, 16:05 Uhr

Baskets-Trainer Stephan Dohrn steht mit seinem Team vor dem Saisonendspurt in der Pro A - und zieht vor der Länderspielpause ein Zwischenfazit.

In der Länderspielpause ist Zeit für ein Zwischenfazit mit Baskets-Trainer Stephan Dorn, bevor es in den entscheidenden Saison-Endspurt für die Koblenzer in der 2. Bundesliga Pro A geht.

Die EPG Baskets Koblenz haben etwas mehr als zwei Drittel nach 24 Spielen der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A hinter sich. Zu Buche steht bei noch zehn offenen Spielen der zehnte Tabellenplatz mit Chancen, den begehrten Play-off-Platz acht, den derzeit die VfL SparkassenStars Bochum mit zwei Punkten Vorsprung belegen, noch zu erreichen.







