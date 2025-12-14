Baskets bezwingen Leverkusen Koblenzer gewinnen und klopfen an Play-off-Ränge an Lutz Klattenberg 14.12.2025, 19:52 Uhr

i Der Koblenzer Aleksa Kovacevic (am Ball) leistete sich Wortgefechte mit Gegenspieler und Schiedsrichter und wurde vom Spiel ausgeschlossen, was sicherlich noch zu einem Gespräch mit Trainer Stephan Dohrn führen wird. Der durfte sich aber dennoch über einen 95:83-Sieg in Leverkusen. Wolfgang Heil

Dramatik in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A: Die EPG Baskets Koblenz triumphieren nach Rückstand mit 95:83 gegen Leverkusen. Ausschlüsse und Foulprobleme bringen Spannung ins Spiel.

Die EPG Baskets Koblenz arbeiten in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A an einem Lauf. Vor 1316 Zuschauern in der Ostermann-Arena besiegte die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn die gastgebenden Giants Leverkusen mit 95:83 (38:47). Es war der dritte Erfolg hintereinander für die Rhein-Mosel-Städter, die nun wieder eine ausgeglichene Bilanz vorweisen und Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen, also den besten acht Klubs, haben.







