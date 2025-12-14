Koblenzer gewinnen und klopfen an Play-off-Ränge an

Dramatik in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A: Die EPG Baskets Koblenz triumphieren nach Rückstand mit 95:83 gegen Leverkusen. Ausschlüsse und Foulprobleme bringen Spannung ins Spiel.
Die EPG Baskets Koblenz arbeiten in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A an einem Lauf. Vor 1316 Zuschauern in der Ostermann-Arena besiegte die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn die gastgebenden Giants Leverkusen mit 95:83 (38:47). Es war der dritte Erfolg hintereinander für die Rhein-Mosel-Städter, die nun wieder eine ausgeglichene Bilanz vorweisen und Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen, also den besten acht Klubs, haben.