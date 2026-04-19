Bei Abstiegskandidat Tübingen Koblenzer fallen im Schlussviertel auseinander Lutz Klattenberg 19.04.2026, 11:21 Uhr

i Der Koblenzer Julian Larry (hier rechts im Spiel gegen Bochum), traf mit dem letzten Angriff der Baskets nur den Korbring. Wolfgang Heil

Die Baskets spielen ihre vielleicht beste erste Hälfte des Jahres und stehen am Ende erneut als Verlierer da. Die letzten rechnerischen Restchancen auf eine Play-off-Teilnahme sind damit auch vorüber.

Diese 78:79 (40:32)-Niederlage der EPG Baskets Koblenz bei den Tigers Tübingen zählt ganz sicher zu den ärgerlichsten Pleiten für die Koblenzer in der noch laufenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Vor 2394 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena führte die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn über den gesamten Verlauf, mit maximal 14 Zählern auch noch zu Beginn des Schlussviertels.







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