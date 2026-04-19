Die Baskets spielen ihre vielleicht beste erste Hälfte des Jahres und stehen am Ende erneut als Verlierer da. Die letzten rechnerischen Restchancen auf eine Play-off-Teilnahme sind damit auch vorüber.
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Diese 78:79 (40:32)-Niederlage der EPG Baskets Koblenz bei den Tigers Tübingen zählt ganz sicher zu den ärgerlichsten Pleiten für die Koblenzer in der noch laufenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Vor 2394 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena führte die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn über den gesamten Verlauf, mit maximal 14 Zählern auch noch zu Beginn des Schlussviertels.