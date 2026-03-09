Nach bitterer Köln-Niederlage Koblenzer fahren zum Tabellenzweiten Crailsheim Tim Hammer 09.03.2026, 15:49 Uhr

i Gegen den Tabellenzweiten Crailsheim müssen die Baskets mit vollem Körpereinsatz agieren. So wie hier der Center Marko Bacak (weißes Trikot) im Spiel gegen Hagen. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz stehen nach der bitteren Pleite gegen Köln vor der nächsten Herausforderung in der 2. Bundesliga Pro A: Der Tabellenzweite Crailsheim wartet und will keine Punkte herschenken.

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A stehen die EPG Baskets Koblenz nach 25 Spielen bei 11 Siegen und 14 Niederlagen und somit 22 Punkten. Die jüngste Niederlage am Freitag in der EPG Arena gegen Köln (96:113), gilt es nun vor dem kommenden Spiel auswärts gegen die HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwoch (19.







