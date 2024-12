Heimspiel für Guardians Koblenzer erwartet die Artland Dragons Lutz Klattenberg 26.12.2024, 12:05 Uhr

i Er soll das Spiel der Guardians anschieben: Michael Bradley (am Ball) und die Koblenzer Basketballer sind am Sonntag gegen die Artland Dragons gefordert. Wolfgang Heil

Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pat Elzie gibt es für die Koblenzer Guardians, die am Sonntag zu Hause die Artland Dragons in der CGM Arena empfangen.

Die EPG Guardians Koblenz beschließen das Jahr 2024 in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit einem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die Artland Dragons – und was die Bilanz angeht, könnte das Jahr exakt so enden, wie es begann. Denn nach der ersten Partie in diesem Jahr, einer Heimniederlage gegen die Frankfurt Skyliners, standen die Koblenzer in ihrer Pro A-Premierensaison bei einer Bilanz von sechs Siegen und neun Niederlagen (aktuell ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen