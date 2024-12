Nächste Prüfung für Guardians Koblenzer Entwicklung soll sich in Hagen fortsetzen Lutz Klattenberg 05.12.2024, 15:03 Uhr

i Er findet sich bei den Guardians Koblenz immer besser ein: Ben Stevens (am Ball) wusste gegen Tübingen zu überzeugen. Wolfgang Heil

Wirkt der überraschende Erfolg der Guardians Koblenz gegen Tübingen nach? In Hagen steht die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg vor einer kniffligen Herausforderung bei einem weiteren Top-Team der 2. Basketball-Bundesliga Pro A.

Der Heimerfolg der EPG Guardians Koblenz über Bundesligabsteiger Tigers Tübingen, vor großem Publikum am vergangenen Sonntag auf dem Oberwerth, soll nachwirken. Rein sportlich am besten in dem die Koblenzer direkt einen weiteren Erfolg nachlegen. Bereits heute Abend (19.

