Zwei Spieler fallen lange aus Koblenzer empfangen abstiegsgefährdete Paderborner Tim Hammer 22.03.2026, 10:58 Uhr

i Winter-Neuzugang Julian Larry (am Ball) will mit den Baskets den nächsten Heimsieg in der EPG Arena feiern. Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A treffen die EPG Baskets Koblenz auf die Paderborn Baskets. Kann Koblenz gegen den Abstiegskandidaten punkten? Auch aus dem Lazarett gibt es Neuigkeiten um die zwei Verletzten Tim Smith und Aleksa Kovacevic.

Die EPG Baskets Koblenz spielen am Montagabend (19.30 Uhr) in 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen die Paderborn Baskets in der EPG Arena. Die 90:96-Niederlage vom vergangenen Spieltag gegen die Artland Dragons wurde mittlerweile auch verdaut.Für Baskets-Trainer Stephan Dohrn gab es aus dem Spiel Positives als auch Negatives herauszuziehen: Auf der positiven Seite wiegt zunächst, dass sich das Team trotz der zwei schweren Verletzungen von Tim ...







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