Basktes gewinnen mit 96:79 Koblenzer beenden in Münster ihre Niederlagenserie Lutz Klattenberg 06.02.2026, 11:24 Uhr

i Angeführt von Calvin Wishart (am Ball) kamen die Koblenzer Baskets zu einem 96:79-Sieg in Münster. Wolfgang Heil

Koblenz triumphiert mit 96:79 über Münster und hat die Niederlagenserie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A beendet. Kovacevic glänzt mit 20 Punkten, während Karten und Tumulte das Spiel prägen.

War das schon die erhoffte Trendwende? Zumindest haben die EPG Baskets Koblenz nach drei Niederlagen in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A das Siegen nicht verlernt. Vor 1950 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel bei den Baskets Münster setzten sich die Koblenzer mit 96:79 (51:47) durch – der zehnte Saisonerfolg der Koblenzer im 21.







