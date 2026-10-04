Verteidigung ist zu schwach Koblenzer Baskets verlieren in Nürnberg 75:85 04.10.2026, 09:38 Uhr

i Zwölf Punkte erzielte Tyren Moore in Nürnberg, für einen Erfolg der Koblenzer Baskets war dies allerdings zu wenig. Jörg Niebergall

Trotz starken Einsatzes unterlag Koblenz Nürnberg mit 75:85. Vor allem die schwache Verteidigung und drei schnelle Fouls im letzten Viertel führten zum Dämpfer.

Nach dem Auftaktsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu Hause gegen Bayreuth haben die EPG Baskets Koblenz ihr Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons mit 75:85 (41:48) verloren. Koblenz führte nur in den ersten Sekunden kurz, lief dann jedoch, trotz streckenweise gutem Basketball, über die gesamte Spielzeit einer Führung der Nürnberger hinterher.







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