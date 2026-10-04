Verteidigung ist zu schwach
Koblenzer Baskets verlieren in Nürnberg 75:85
Zwölf Punkte erzielte Tyren Moore in Nürnberg, für einen Erfolg der Koblenzer Baskets war dies allerdings zu wenig.
Zwölf Punkte erzielte Tyren Moore in Nürnberg, für einen Erfolg der Koblenzer Baskets war dies allerdings zu wenig.
Jörg Niebergall

Trotz starken Einsatzes unterlag Koblenz Nürnberg mit 75:85. Vor allem die schwache Verteidigung und drei schnelle Fouls im letzten Viertel führten zum Dämpfer. 

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Nach dem Auftaktsieg in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu Hause gegen Bayreuth haben die EPG Baskets Koblenz ihr Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons mit 75:85 (41:48) verloren. Koblenz führte nur in den ersten Sekunden kurz, lief dann jedoch, trotz streckenweise gutem Basketball, über die gesamte Spielzeit einer Führung der Nürnberger hinterher.
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