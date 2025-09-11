Einen gemeinsamen Weg gehen in Zukunft die EPG Baskets Koblenz und der BBC Horchheim – die beiden Vereine wollen den Unterbau für die Profibasketballer in Koblenzer fördern.

Die EPG Baskets Koblenz und der BBC Horchheim gehen im Nachwuchsbereich gemeinsame Wege. Nach langen Verhandlungen haben der Basketball-Zweitligist und der Oberligist von der anderen Rheinseite nun die Eckpunkte festgelegt, die in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut werden sollen.

„Wir sind am noch Anfang. Die handelnden Personen müssen jetzt zueinanderfinden, alles muss sich einspielen“, sagt Jens Pötz, Sportlicher Leiter der Horchheimer. Konkret darstellen wird sich die Zusammenarbeit zunächst so, dass der BBC, weiter unter eigenem Namen mit der Oberligamannschaft zum Farmteam, der Reserve des Zweitligisten wird. Die eigene zweite Mannschaft der Koblenzer, die in der Vorsaison ebenfalls in der Oberliga spielte, haben die Baskets bereits im Frühsommer zurückgezogen. Mit Henning Schaake, Emil Pötz und Paul Baitzel wechseln drei Akteure aus dieser zurückgezogenen Mannschaft zum BBC und sollen helfen, dass sich die Horchheimer, die in Martin Katheder auch weiter den Trainer stellen, nach oben orientieren können.

„Für Koblenz als Standort macht es Sinn, die Kräfte zu bündeln. Im Kern geht es um die Förderung talentierter Jugendlicher.“

Jens Pötz, Sportlicher Leiter des BBC Horchheim

Auch die gemeinsame U18 wird sich in Horchheim konzentrieren, während die jüngeren Altersklassen als SG Lützel-Post Koblenz agieren. „Ziel ist es insgesamt dabei, dass sich die Jugendmannschaften für die Nachwuchs- Bundesligen (NBBL, JBBL) qualifizieren. „Für Koblenz als Standort macht es Sinn, die Kräfte zu bündeln. Im Kern geht es um die Förderung talentierter Jugendlicher, die nicht den Sprung in den Profibereich direkt schaffen“, erläutert Pötz. Die Landesligateams beider Vereine sind von der Kooperation nicht betroffen, die Zusammenarbeit beschränkt sich zunächst nur auf die Jugendmannschaften sowie das Farmteam.

„Es ist unser gemeinsames Ziel, junge talentierte Spieler unter Wettbewerbsbedingungen in leistungsstarken Seniorenklassen wie der Oberliga Südwest gemeinsam zu entwickeln. Wir streben in den kommenden Jahren den Aufstieg bis in die erste Regionalliga Südwest an. Diese gehört in Deutschland zu den spielstärksten Regionalligen und bietet eine sehr gute Plattform, unsere Talente unter Stressbedingungen für weitergehende Aufgaben zu qualifizieren. Beide Vereine entwickeln unter der Führung der Profimannschaft ein gemeinsames Trainings- und Spielkonzept, um die Durchgängigkeit von den Jugendklassen, Farmteam bis hin zu den Profis zu gewährleisten“, erklärt Baskets-Sportvorstand Thomas Klein.