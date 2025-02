Guardians verlieren erneut Koblenz schrammt in Tübingen an Überraschung vorbei Lutz Klattenberg 09.02.2025, 20:20 Uhr

i Der Koblenzer Yassin Mahfouz (am Ball) im Zweikampf mit Tübingens Jamison Overton - die Guardians unterlagen trotz guter Leistung bei den Tigers mit 67:76. IMAGO/Markus Ulmer. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Fast hätten die Koblenzer Basketballer auswärts für eine Überraschung gesorgt, aber am Ende setzte sich doch Tübingen, das noch Chancen auf die Play-off-Runde in der 2. Bundesliga hat, durch.

Am Ende stand für die EPG Guardians Koblenz auch beim Auswärtsspiel bei den Tigers Tübingen unterm Strich eine Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Marco van den Berg unterlag den Schwaben 67:76 (40:49), die achte Pleite in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A.

