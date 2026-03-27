Tabellenvierter reist an Koblenz kämpft gegen eigene Leistungsschwankungen Tim Hammer 27.03.2026, 12:01 Uhr

i Baskets-Trainer Stephan Dohrn (Mitte) stand die Enttäuschung nach dem Spiel gegen Paderborn ins Gesicht geschrieben. Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A trifft Koblenz auf Bremerhaven. Nach der bitteren Pleite gegen Paderborn müssen die Koblenzer an ihrer Einstellung arbeiten.

Am Sonntag (17 Uhr) geht es für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit einem Heimspiel in der EPG Arena weiter gegen die Eisbären Bremerhaven. Die 93:95-Niederlage vom vergangenen Spieltag gegen Paderborn, ebenfalls vor eigenem Publikum, dürfte den Koblenzern allerdings nach wie vor schwer im Magen liegen.







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