In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A trifft Koblenz auf Bremerhaven. Nach der bitteren Pleite gegen Paderborn müssen die Koblenzer an ihrer Einstellung arbeiten.
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Am Sonntag (17 Uhr) geht es für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit einem Heimspiel in der EPG Arena weiter gegen die Eisbären Bremerhaven. Die 93:95-Niederlage vom vergangenen Spieltag gegen Paderborn, ebenfalls vor eigenem Publikum, dürfte den Koblenzern allerdings nach wie vor schwer im Magen liegen.