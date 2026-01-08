Baskets erwarten Gießen 46ers
Koblenz geht selbstbewusst ins Heimspiel gegen Topteam
Aleksa Kovacevic (am Ball) und die EPG Baskets Koblenz empfangen am Sonntag in der EPG Arena die Gießen 46ers.
Wolfgang Heil

Spannung ist angesagt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A: Die EPG Baskets Koblenz empfangen Tabellennachbarn Gießen 46ers. Nach dem deutlichen 107:89 gegen Bochum peilen die Koblenzer den nächsten Heimsieg an.

Lesezeit 2 Minuten
Erstes Heimspiel im neuen Jahr, nächste Herausforderung gegen einen herausfordernden Gegner – nach dem 107:89 in Bochum steht für die EPG Baskets Koblenz ein weiteres Spiel gegen einen Tabellennachbarn in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A an. In der letzten Hinrundenpartie geht es für die auf Platz acht platzierten Koblenzer am Sonntag (17 Uhr) in der EPG Arena auf dem Oberwerth gegen die Gießen 46ers – und damit gegen einen heißen ...

Ressort und Schlagwörter

Sport