Baskets erwarten Gießen 46ers Koblenz geht selbstbewusst ins Heimspiel gegen Topteam Klaus Reimann 08.01.2026, 12:23 Uhr

i Aleksa Kovacevic (am Ball) und die EPG Baskets Koblenz empfangen am Sonntag in der EPG Arena die Gießen 46ers. Wolfgang Heil

Spannung ist angesagt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A: Die EPG Baskets Koblenz empfangen Tabellennachbarn Gießen 46ers. Nach dem deutlichen 107:89 gegen Bochum peilen die Koblenzer den nächsten Heimsieg an.

Erstes Heimspiel im neuen Jahr, nächste Herausforderung gegen einen herausfordernden Gegner – nach dem 107:89 in Bochum steht für die EPG Baskets Koblenz ein weiteres Spiel gegen einen Tabellennachbarn in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A an. In der letzten Hinrundenpartie geht es für die auf Platz acht platzierten Koblenzer am Sonntag (17 Uhr) in der EPG Arena auf dem Oberwerth gegen die Gießen 46ers – und damit gegen einen heißen ...







